Подведены итоги международного шахматного турнира «Псков–2023»

14:44, 04 июля 2023, ПАИ

Подведены итоги XIX Международного шахматного фестиваля «Псков–2023». Об этом сообщается в группе «ШК UNLIM (Псков)» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования прошли с 23 по 30 июня в гимназии № 29 Пскова, расположенной на улице Юбилейной, 43г. Всего в турнире участвовало порядка 80 шахматистов в нескольких категориях: в рейтинговом турнире «А», в детском турнире «B1», в младшем детском турнире «В2».

Сообщается, что в турнире «A» победил Андрей Ткачук, набрав 5,5 очка, в турнире «B1» первое место занял Ростислав Бобовкин. В турнире «B2» - Игорь Филатов.