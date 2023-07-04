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Культура

Псковичей приглашают в Бугрово на большой фольклорный праздник в честь Ивана Купалы

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» советует псковичам и гостям Псковской области запланировать на 7 июля поездку в пушкиногорское Бугрово. Здесь на музейном мельничном подворье пройдёт большой фольклорный праздник «Горела Купала, горела на Ивана». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

Купальские гуляния-2022 в Бугрово. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

«Играть Купалу» — наша давняя традиция. Вот уже много лет мы знакомим посетителей заповедника с народными традициями псковских пушкинских мест, — рассказала сотрудник службы массовых музейных мероприятий, один из авторов михайловского купальского сценария – 2023 Ирина Егорова. — И всякий раз при подготовке программы мы значительно обновляем её: придумываем новые сценарные «повороты» и, конечно, наращиваем репертуар фольклорного коллектива, работающего при музее-заповеднике. Вот и в этот раз специально к празднику мы разучили новую для нас песню «А ты дуб, я бяроза…», записанную на Псковщине, в Себежском районе, в деревне Дедино».

Фольклорное представление «Горела Купала, горела на Ивана» начнут в 19:00. Его участников научат плести купальские венки, познакомят с великолепными образцами музыкально-литературного и обрядово-игрового фольклора. Так, гостей увлекут на поиски цветущего папоротника, им предложат выбрать Купалу и Кострому — девушку с самыми длинными волосами, а ещё Ивана да Марью — самую красивую семейную пару. Предусмотрены в программе, рассчитанной на два с половиной часа, и «купальские складчины» с угощением, и традиционный костёр, и многое другое.

Какие-либо возрастные ограничения для участников театрализованного интерактивного действия не предусмотрены, однако детей дошкольного возраста пустят на праздничную площадку только в сопровождении взрослых.

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