Память Героя Советского Союза Леонида Михайлова почтили в Островском районе

16:17, 04 июля 2023, ПАИ

Памятное мероприятие, посвящённое подвигу экипажа бомбардировщика под командованием капитана Леонида Михайлова, повторившего подвиг Николая Гастелло в небе под Островом в первые дни Великой Отечественной войны, прошло у деревни Рубеняты в Островском районе сегодня, 4 июля. Об этом сообщает газета «Островские вести».

В мероприятии приняли участие заместитель главы Островского района Лариса Иванова, представители общественности, комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Островского района и Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Островского района, ветеран Вооружённых Сил Виктор Колобов и добровольцы города.

Перед присутствующими выступили заместитель главы администрации муниципалитета Лариса Иванова и председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Островского района Вячеслав Коев. Они призвали всегда помнить героев Отечества, его защитников и освободителей, тех, кто, не щадя своей жизни, боролся с завоевателями и поработителями народа.

«Славные традиции русского воинства продолжаются и в настоящие дни. Примеры героизма и самопожертвования проявляют российские военнослужащие, среди которых есть наши земляки, близкие и родные люди. Они достойно выполняют воинский долг по защите интересов России, освобождению Донбасса в рамках специальной военной операции на Украине», – отметил Вячеслав Коев.



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»











Помимо этого, напутственные слова участникам мероприятия произнёс настоятель Свято-Троицкого собора отец Роман. «Сохранение памяти о трёх этих героях, советских лётчиках, которые принесли себя в жертву Великой Победе, – это должный ориентир жизненного пути для всех молодых островичей, тем, кто уже служит в рядах защитников Родины и тех, кому ещё предстоит беречь покой и мир в нашей стране. Живите в союзе друг с другом, вере и любви!» – сказал священнослужитель.

Отец Роман провёл литию по погибшему экипажу бомбардировщика. После минуты молчания участники торжественного мероприятия возложили цветы к обелиску, сооружённому на месте гибели экипажа капитана Леонида Михайлова.

Напомним, что 4 июля 1941 года в небе под Островом у деревни Рубеняты экипаж самолёта в составе капитана Михайлова, штурмана Левенца, стрелка-радиста Шереметьева направил свой горящий самолёт на колонну фашистских танков.

Местные жители, ставшие очевидцами героического поступка советских лётчиков, под покровом ночи пробрались к месту тарана, нашли и захоронили останки погибших. После войны они были перезахоронены в братской могиле в деревне Федосино.

В июле 1975 года юные следопыты из отряда «Поиск» Даугавпилсского мебельного комбината установили точное место гибели экипажа Михайлова. Был найден кусок обшивки фюзеляжа, осколок плексигласа от фонаря, кусок целлулоида от планшета и обломок радиаторной трубки. Последняя находка помогла специалистам точно определить марку самолёта. Именно такие радиаторы имели бомбардировщики 10-го скоростного бомбардировочного авиаполка.

Леонид Михайлов родился 3 марта 1906 года в городе Ленинграде в семье крестьянина. Окончил семь классов. В Советской Армии с 1928 года. Член КПСС с 1932 года. Окончил Военно-теоретическую школу в 1932 году, Энгельсскую военную школу лётчиков в 1933 году, Качинские авиационные курсы командиров звеньев в 1934 году. Участник Советско-финляндской войны 1939-40 годов. С началом Великой Отечественной войны – командир эскадрильи 10-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 41-й смешанной авиационной дивизии Северного фронта. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 июля 1941 года посмертно. Награждён орденами Ленина и Красного Знамени. Навечно зачислен в списки воинской части.