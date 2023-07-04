Выставка петербургских художников откроется в псковской библиотеке 7 июля

17:15, 04 июля 2023, ПАИ

Выставка графических рисунков петербургских художников Евгения Баклашкина и Полины Ткаченко «Недалеко от Пскова» откроется в центральной городской библиотеке Пскова 7 июля в 17:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

На выставке будет представлено 25 работ, выполненных в технике ручной трафаретной печати, монотипии и линогравюры.

«Это и декоративные композиции Евгения Баклашкина из простых и причудливых форм на грани узнаваемости и абстракции, своеобразные эксперименты с цветом и формообразованием. Это и монотипии, и линогравюры Полины Ткаченко из серий «Деревня» и «Новая деревня», посвящённые пейзажам Псковской области», – рассказали о выставке организаторы.

Помимо этого, на выставке представят работы, отражающие взгляд автора на деревню Варыгино Опочецкого района, где художники бывают на протяжении 20 лет.

«В работах мы видим и «синий купол небосклона, и лень окрестных деревень», и благоуханную глушь со столетними кустами сирени, в которых тонет старый дом, и во всем этом – дружный лад сплетений, пений, красок, очертаний», – добавили организаторы.