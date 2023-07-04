В Великих Луках установили креативные зоны в сквере Пушкина

19:48, 04 июля 2023, ПАИ

В сквере Пушкина установили креативные зоны со сказочными героями, сообщили ПАИ в редакции газеты «Великолукская правда. Новости».

Сквер Пушкина – излюбленное место отдыха великолучан – преобразился благодаря победе в рейтинговом голосовании проекта «Формирование комфортной городской среды».

Подрядчики провели обрезку деревьев и демонтировали старую детскую площадку. На её месте установили новый, более современный комплекс. Также в сквере оборудовали велопарковку и воркаут-зону. Ещё здесь появилось новое освещение и пешеходные дорожки.

Но главной фишкой сквера стали креативные зоны с героями сказок Пушкина: с сегодняшнего дня здесь поселились Царевна-лебедь, Золотая рыбка и Белочка. Декоративные элементы уже привлекают любопытных прохожих. Представители городской власти просят великолучан не портить муниципальное имущество.

Также в сквере установлены комфортабельные скамейки с табличками. На них расположен куар-код, по которому можно перейти на сайт Культура.РФ и прочесть полные тексты знаменитых произведений Пушкина.

Интерес великолучан привлекают и таблички с информацией о высаженных в сквере деревьях и их особенностях: рябине обыкновенной, вязе шершавом, бузине красной и так далее. Для удобства посетителей в парке расположена удобная навигация.

Как сообщают в администрации города, в настоящее время в рамках проведения работ по благоустройству заключён договор на монтаж в сквере системы видеонаблюдения.