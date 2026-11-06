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Общество

Приставы взыскали штраф с великолукского студента за пьяное вождение

Сотрудники УФССП России по Псковской области взыскали штраф с водителя за пьяное вождение, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Ночью в Великих Луках дорожная полиция остановила 19-летнего студента за рулём Mitsubishi ASX с сильным алкогольным опьянением – прибор показал 0,903 мг/л.

В суде молодой человек признал вину. Ему назначили штраф 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на срок полтора года.

Однако в установленный законом срок великолучанин штраф добровольно не заплатил, поэтому материалы для принудительного взыскания поступили в отделение судебных приставов Великих Лук.

Сотрудник ведомства уведомил молодого человека о возбуждении исполнительного производства и предупредил: если штраф не будет уплачен, к нему применят меры принудительного взыскания. Это должника не убедило. Тогда судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на деньги на его банковских счетах и ограничил ему выезд за пределы России.

Стимулом для уплаты стал исполнительский сбор.

Поняв, что от уплаты не уйти, а сумма долга только выросла, молодой человек принёс квитанцию об оплате в структурное подразделение.

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