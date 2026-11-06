От сертификации до защиты инфраструктуры: в Минстрое выработали меры для устойчивости отрасли водоснабжения и водоотведения

11:05, 06 ноября 2026, ПАИ

В Минстрое России состоялось заседание Совета Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) во главе с исполнительным директором РАВВ Еленой Довлатовой. Ключевой темой встречи стали меры по повышению надёжности работы водоканалов и защите инфраструктуры предприятий. В диалоге с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Алексеем Ересько и представителями профильных департаментов ведомства участвовали отраслевые эксперты, в том числе директор МП Пскова «Горводоканал» Константин Болотин, сообщили ПАИ в пресс-службе «Горводоканала».

Работа началась с обсуждения инициативы по созданию добровольной системы сертификации технологий и оборудования на базе РАВВ. Она призвана не допустить распространения в отрасли низкокачественных решений, которые нередко побеждают в закупках исключительно за счёт минимальной цены. Система позволит выстроить прозрачные критерии оценки и усилить контроль за поставками – в том числе за потоком продукции от непроверенных поставщиков. Минстрой поддержал предложение и планирует подключить к его проработке Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН). Это даст возможность опираться на научно обоснованные методики и сформировать единые отраслевые стандарты.

Отдельное внимание участники заседания уделили защите критически важной инфраструктуры водоканалов от внешних угроз. Для оперативного внедрения мер до регионов уже доведён альбом типовых решений, который поможет выстроить эффективную систему защиты на местах. При этом регулятор подтвердил, что затраты на такие мероприятия можно включать в инвестиционные программы и относить к неподконтрольным расходам – это расширяет возможности водоканалов по обеспечению безопасности без дополнительного давления на тариф. Дополнительно стороны договорились провести закрытое совещание, чтобы детально проработать вопросы соблюдения режима секретности, особенно для малых и средних предприятий отрасли.

Не обошли участники встречи и проблему засоров из-за попадания мусора в канализационную систему, которая приобрела всероссийский масштаб и ведёт к регулярным авариям, выходу из строя дорогостоящего оборудования и росту эксплуатационных расходов. В качестве системных мер было рассмотрено сразу несколько направлений:

корректировка правил предоставления коммунальных услуг (в том числе внесение прямого запрета на сброс посторонних предметов в канализацию);

внедрение практики судебных взысканий с управляющих компаний за причинённый ущерб, а также иски к производителям биоразлагаемых салфеток в случае выявления по результатам испытаний несоответствия заявленным характеристикам;

просветительские инструменты – например, социальная реклама, которая наглядно объяснит жителям, почему нельзя сбрасывать в канализацию салфетки, тряпки и иные неподходящие отходы.

По итогам участия в заседании, а также проведения индивидуальной встречи с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Алексеем Ересько, директор МП Пскова «Горводоканал» Константин Болотин отметил, что такой комплексный подход в работе – от стандартизации и сертификации до нормативного регулирования и информационной составляющей – позволяет формировать устойчивую модель развития отрасли, где надёжность инфраструктуры и качество услуг достигаются за счёт согласованных решений на федеральном и региональном уровнях.