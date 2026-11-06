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Представители Псковской области вошли в число призёров и лучших участников чемпионата «Абилимпикс»

Делегация Псковской области вошла в число призёров и лучших участников на Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Итоги соревнований подвели в Москве в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр». Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве образования.

  • Представители Псковской области вошли в число призёров и лучших участников чемпионата «Абилимпикс»
    Фото: предоставлено организаторами и министерством образования Псковской области
  • Представители Псковской области вошли в число призёров и лучших участников чемпионата «Абилимпикс»
    Фото: предоставлено организаторами и министерством образования Псковской области
  • Представители Псковской области вошли в число призёров и лучших участников чемпионата «Абилимпикс»
    Фото: предоставлено организаторами и министерством образования Псковской области
  • Представители Псковской области вошли в число призёров и лучших участников чемпионата «Абилимпикс»
    Фото: предоставлено организаторами и министерством образования Псковской области

Обучающаяся Центра специального образования № 1 из Пскова Полина Яковлева заняла третье место в конкурсе изобразительного искусства «Россия – Родина моя». Кроме того, работа «Теремок», созданная участниками движения «Абилимпикс» из Центра специального образования № 3 в Великих Луках под руководством наставника Оксаны Харитоновой, вошла в число лучших в конкурсе «Национальная ёлочная игрушка». Мероприятие приурочили к Году единства народов России. Работа украсит ёлку «Абилимпикс» в «Тимирязев Центре».

Всего в 2026 году победителями и призёрами национального чемпионата стали 450 человек. Награды вручили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов. Вице-премьер отметил, что было обновлено более половины направлений чемпионата. Среди них – наиболее востребованные страной направления, в том числе для героев и участников СВО, которые возвращаются к обычной жизни и получают шанс обрести профессию.

«В этом году мы побили рекорд: число участников составило порядка 35 тысяч. Мы продолжим создавать все условия для того, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья имели безграничные возможности. Я хочу поблагодарить всех наставников, организаторов, учителей, педагогов», – сказал Сергей Кравцов.

Также Дмитрий Чернышенко и Сергей Кравцов оценили соревновательные площадки «Абилимпикса» и выставочную экспозицию. Чемпионат проводится по поручению президента России Владимира Путина при поддержке Минпросвещения России, правительства Москвы и платформы «Россия – страна возможностей» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».

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