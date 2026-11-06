Киберполиция объяснила, как защитить личную переписку от мошенников

10:31, 06 ноября 2026, ПАИ

Киберполиция России и специалисты проекта «Объясняем.рф» в специальной рубрике рассказали, как защитить личную переписку от мошенников. Информация опубликована в соцсетях проекта.

Если пришло странное сообщение от знакомого, не стоит отвечать в чате и тем более переходить по каким-либо ссылкам. Вместо этого нужно позвонить этому контакту и уточнить детали напрямую. Когда пишут с неизвестного номера, нельзя переходить по ссылкам и открывать вложенные файлы, а также ни в коем случае не отправлять личные данные в ответ на такие сообщения.

Отдельно эксперты предупреждают о сообщениях, похожих на уведомления мессенджера. На них не следует отвечать даже в том случае, если собеседник утверждает, что в аккаунт якобы совершён подозрительный вход, и просит его подтвердить. Вместо этого нужно самостоятельно проверить активные сеансы в настройках и закрыть их все – так станет видно, не пытается ли кто-то войти в аккаунт. Этот способ работает, даже если мошенники уже получили доступ: увидев незнакомое устройство, следует сразу завершить сеанс и сменить пароль.

Дополнительным уровнем защиты авторы называют двухфакторную аутентификацию, например ПИН-код или ответ на вопрос, который знает только владелец аккаунта. В мессенджере MAX её предлагается настроить через раздел «Профиль»: открыть «Приватность», выбрать «Пароль для входа», нажать «Установить пароль» и придумать надёжный ключ с буквами и цифрами. Затем нужно добавить неочевидную подсказку, указать почту для восстановления доступа и ввести код, который придёт на неё. Отмечается, что всё это одинаково работает на iOS, Android, в десктопной версии и в браузере.