Система образования Псковской области стала частью межрегионального учебно-педагогического округа

11:11, 06 ноября 2026, ПАИ

Подписание соглашения об организации работы межрегионального учебно-педагогического округа состоялось на базе РГПУ имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге. Система образования Псковской области стала частью этого объединения. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве образования.

Целью соглашения является развитие кадрового потенциала региональных систем образования. Кроме того, в задачи сотрудничества входят разработка методических проектов, профориентация школьников и студентов, а также повышение квалификации учителей и педагогов среднего профессионального образования.

От Псковской области документ подписал министр образования Александр Сорокин.

«Важно, что участником и методическим партнёром округа является старейший педагогический вуз страны – РГПУ имени А. И. Герцена. Уникальные наработки университета, безусловно, позволят повысить эффективность методической и кадровой работы нашего региона», – отметил Александр Сорокин в своём выступлении.