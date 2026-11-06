Московские оториноларингологи осмотрели 58 псковских пациентов

11:14, 06 ноября 2026, ПАИ

Консультацию пациентов для ранней диагностики заболеваний провели ведущие врачи Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России (НМИЦО ФМБА) из Москвы. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной клинической больнице.



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница





Мероприятие прошло в консультативной поликлинике ПОКБ. За два дня федеральные эксперты осмотрели 58 пациентов с онкологическими заболеваниями лор-органов – доброкачественными и злокачественными опухолями головы и шеи.

По итогам приёма 18 жителей Псковской области были отобраны для прохождения высокотехнологичного лечения в Москве.

По завершении консультаций состоялось рабочее совещание. Специалисты обсудили актуальные проблемы региона в сфере онкологии лор-органов, стратегию дальнейшего сотрудничества между ПОКБ и НМИЦО ФМБА, а также возможности расширения совместных программ для пациентов.

В больнице поблагодарили врачей-оториноларингологов за профессионализм и готовность приезжать в регионы. Отмечается, что подобные визиты дают псковичам реальную возможность получить помощь федерального уровня без необходимости ехать в Москву. Сотрудничество с ведущими медицинскими центрами страны будет продолжаться.