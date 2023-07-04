В Пскове отремонтирована школа на более 2500 мест

20:30, 04 июля 2023, ПАИ

По программе капремонта школ отремонтирована самая крупная школа в Пскове, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с членами правительства.

В 2023 году в России будет отремонтировано 1760 школ.

Несмотря на санкционное давление, планы строительства и ремонта школ в России реализуются в соответствии с графиком, заверил министр.

С 2022 года ежегодно предусмотрено по 67 миллиардов рублей из средств федерального бюджета на финансирование программ. Регионы принимают на себя дополнительные встречные обязательства.

В 2022 году всего было отремонтировано 1663 школьных здания, среди которых 1298 школ – за счёт федерального бюджета и 365 школ – за счёт региональных бюджетов.

По планам до конца 2023 года будет отремонтировано 1760 школьных зданий, из которых 1530 – за счёт федерального бюджета и 230 – за счёт региональных бюджетов.

Отметим, что самая большая отремонтированная школа на 2640 мест расположена в Пскове.