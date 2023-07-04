Пьяный водитель протаранил мачту освещения и чуть не сбил женщину в Плюссе
В посёлке Плюсса у здания МЧС житель Ленобласти, управляя автомобилем BMW X5 в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, протаранил мачту освещения и чуть не сбил женщину-пешехода, сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».
Водитель не пострадал.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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04 июля 2023
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