Пьяный водитель протаранил мачту освещения и чуть не сбил женщину в Плюссе

21:28, 04 июля 2023, ПАИ

В посёлке Плюсса у здания МЧС житель Ленобласти, управляя автомобилем BMW X5 в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, протаранил мачту освещения и чуть не сбил женщину-пешехода, сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».

Водитель не пострадал.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.