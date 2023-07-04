18 человек заразились корью в селе под Пензой

22:51, 04 июля 2023, ПАИ

В селе Средняя Елюзань в Городищенском районе Пензенской области 18 человек заразились корью. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

«По состоянию на вторник, 4 июля, в селе Средняя Елюзань Городищенского района число заболевших корью составляет 18 человек, из них 13 находятся в стационаре, 5 проходят лечение амбулаторно», – говорится в сообщении ведомства.

По словам заместителя министра здравоохранения области, начальника управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марины Воробьёвой, корь может распространяться до того, как больной человек получит типичную сыпь, которая помогает людям распознать заболевание.

«Поэтому люди с корью могут заразить других, прежде чем они узнают, что больны», – отметила Воробьёва.

Она подчеркнула, что среди симптомов болезни высокая температура, слабость, кашель, насморк, покраснение глаз и сыпь.