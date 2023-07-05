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Общество

Специалисты из восьми регионов России расскажут о работе с объектами всемирного наследия в Пскове

III Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» пройдёт в Пскове 6 и 7 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участие в мероприятии планируют принять около 70 специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской, Новгородской, Архангельской, Нижегородской, Псковской областей, а также Карелии.

В рамках форума будет организована работа четырёх секций: «Сохранение объектов всемирного наследия на национальном уровне», «Аспекты развития внутреннего туризма в современных условиях», «Традиционные ценности как основа образовательных процессов», «Продвижение памятников истории и культуры в информационном пространстве».

Специалисты также примут участие в заседании круглого стола «Природно-культурные ландшафты объектов всемирного наследия и вопросы их сохранения».

На форуме участники обменяются опытом в сохранении объектов культурного наследия, обсудят достижения в сфере реставрации, туризма и популяризации объектов всемирного наследия.

Форум проходит при поддержке Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Управления Минкульта России по СЗФО, правительства Псковской области, регионального комитета по охране объектов культурного наследия, национального комитета Псковской епархии Русской православной церкви, ряда федеральных общественных, культурных и образовательных организаций.

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