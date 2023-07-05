Форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» пройдёт в Пскове
III Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» будет проходить с 6 по 7 июля в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Отмечается, что дата проведения форума выбрана не случайно. 7 июля 2019 года десять псковских церквей и соборов включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО под общим названием «Храмы псковской архитектурной школы».
В программе форума традиционно примут участие представители различных сторон управления объектами всемирного наследия регионов РФ. Это органы исполнительной и законодательной власти, образовательные учреждения, учреждения культуры, научное сообщество и общественность.
В Пскове встретятся специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии и Татарстана, Ленинградской, Новгородской, Владимирской, Архангельской областей и других регионов России.
В этом году на площадках форума состоится обсуждение вопросов и обмен опытом в сфере сохранения, достижения общественного согласия, образовательных программ, туризма и популяризации объектов всемирного наследия. Для участников организованы следующие секции:
1. Сохранение объектов всемирного наследия на национальном уровне.
2. Аспекты развития внутреннего туризма в современных условиях.
3. Традиционные ценности как основа образовательных процессов.
4. Продвижение памятников истории и культуры в информационном пространстве.
5. Круглый стол «Природно-культурные ландшафты объектов всемирного наследия и вопросы их сохранения».
Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» позволяет не только обсудить теоретические вопросы сохранения объектов культурного наследия, но и найти практические решения, чему способствует участие лучших производителей реставрационных материалов на российском рынке, которых в 2023 году представляет компания BAUMIT Ltd.
Форум проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Организаторами выступают: правительство Псковской области, комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, государственное автономное учреждение культуры Псковской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» при поддержке Министерства культуры РФ, Института наследия имени Д. С. Лихачева, Псковской епархии Русской православной церкви, Национального комитета ИКОМОС, Россия, Союза реставраторов России.
Ежегодные партнёры: Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Псковский государственный университет.
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