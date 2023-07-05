Два пожара из-за неосторожности произошло в Псковской области

11:24, 05 июля 2023, ПАИ

Три пожара ликвидировали сотрудники МЧС в Псковской области за минувшие сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 14:38 на улице Урицкого в Невеле произошёл пожар, в результате которого в бесхозном здании огнём были повреждены стены и кровля. Благодаря оперативным действиям пожарным удалось спасти жилой дом. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

По той же причине в 22:18 произошёл пожар в деревне Ладеево Себежского района. В результате возгорания сгорел строящийся дом для отдыха. При ликвидации пожара спасены два дома для отдыха.

В деревне Макарушино Гдовского района в 17:16 произошло возгорание в жилом доме, в результате которого дом выгорел изнутри по всей площади. Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Усилиями пожарных спасены два жилых дома и хозяйственная постройка.