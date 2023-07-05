47-летний мужчина пропал в Невеле
47-летний Владимир Енакиев пропал в Невеле Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
С 17 июня местонахождение мужчины неизвестно.
Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.
Был одет в темную куртку и штаны, чёрные кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по номеру 8(800)-700-54-52 или 112.
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