Создатель нового стиля в музыке выступит в Пскове

12:16, 05 июля 2023, ПАИ

Израильский создатель нового стиля в музыке «космический фьюжн» Таль Бабицкий выступит во дворе Поганкиных палат в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Музыкант выступает в рамках совместного проекта Псковской областной филармонии и Псковского музея-заповедника «Галерея-Джаз». Таль Бабицкий будет играть со своим трио – фортепьяно, барабаны и контрабас.

Таль Бабицкий – израильский композитор и пианист, активно выступающий по всему миру. Его работы включают семь оригинальных альбомов, музыка для телевидения, композиции и аранжировки песен для десятков артистов в различных жанрах: джаз, соул и поп-рок.

Он является создателем нового стиля под названием «космический фьюжн». «Это жанр, который путешествует между джазом и поп-роком, романтической музыкой и латинскими ритмами, между ностальгией и современным звуком, среди ароматов и цветов с Ближнего Востока, Балкан и Ирландии. Таль обладает фирменным звуком сочетания сложных эмоций, уверенного движения вперёд и непревзойденного пианизма», – отметили в пресс-службе.

Билеты можно приобрести на сайте Псковской областной филармонии.