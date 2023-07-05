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Происшествия

Лишение свободы грозит жителю Палкинского района за продажу самогона

Лишение свободы грозит жителю Палкинского района за продажу домашнего самогона. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в мае этого года мужчина изготавливал домашний самогон без применения должной процедуры очистки. Сведениями о качестве и безопасности напитка он не обладал. Самогон мужчина хранил у себя дома, а также продавал его.

Согласно заключению эксперта, самогон содержал сивушные масла в количестве, превышающем допустимые нормы. Подобные пищевые продукты представляют опасность для жизни и здоровья потребителей, признаются некачественными и опасными, не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия для установления истины по уголовному делу.

Санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказания в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 360 часов, ограничения свободы на срок до двух лет, принудительных работ на срок до двух лет, лишения свободы на тот же срок.

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