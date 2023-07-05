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Общество

Отчёт ФОМС и меры поддержки участников СВО согласовали депутаты соцкомитета Собрания

Комитет по труду и социальной политике под руководством заместителя председателя Елены Даньшовой провёл заседание накануне июльской сессии Псковского областного Собрания депутатов. Обсуждение вопросов началось с законопроекта об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2022 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото пресс-службы ПОСД

Руководитель псковского фонда Валентина Альбова представила депутатам презентацию с основными показателями: расходы в прошлом году составили 9 млрд 127 млн 461,9 тысячи рублей, из которых более 8,8 млрд рублей было направлено на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Специалист отметила, что в связи с окончанием пандемии коронавируса и снятием ограничений в прошлом году увеличилось количество госпитализаций в круглосуточные и дневные стационары. «Финансирование дневных стационаров, где основную долю составляют пациенты с онкозаболеваниями, приближается к миллиарду рублей», - сообщила руководитель фонда. Валентина Альбова добавила, что объём медицинской помощи, оказанной гражданам в амбулаторных условиях, также увеличился, количество вызовов скорой помощи в 2022 году, напротив, было меньше в сравнении с предшествующим периодом.

Отвечая на вопросы депутатов о достаточности финансирования лечебных учреждений на обеспечение пациентов медикаментами, руководитель фонда заверила, что независимо от территориального расположения – областная или межрайонная больница – гарантированные государством тарифы одинаковы. Тем не менее специалист признала, что при подушевом финансировании, чем меньше медорганизация, тем сложнее ей обеспечить своё функционирование. «Один и тот же пост обслуживает 20-коечное отделение или 5-коечное – разница есть», - привела пример руководитель фонда.

Члены комитета рекомендовали принять проект закона об исполнении бюджета ФОМС в двух чтениях.

Два законопроекта повестки касались мер поддержки участников специальной военной операции. Первая инициатива предлагает наделить отмеченных государственными наградами участников СВО правом на получение бесплатного земельного участка.

Вице-спикер Армен Мнацаканян поинтересовался, хватит ли в регионе земли, адресовав свой вопрос председателю правительственного комитета по управлению государственным имуществом Наталье Серебренниковой. Специалист уточнила, что Минобороны недавно передало региону значительные земельные массивы в нескольких районах. «Потребность пока не ясна, посмотрим, как эта норма будет реализовываться в случае принятия», - добавила  руководитель исполнительного органа. Члены комитета поддержали инициативу.

Следующий законопроект предложила областная прокуратура – согласно федеральным нормам участники СВО из числа детей-сирот наделяются преимущественным правом на обеспечение жилыми помещениями. Депутаты рекомендовали принять проект в двух чтениях.

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