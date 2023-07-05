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Банк ДОМ.РФ составил рейтинг городов по открытию вкладов

Банк ДОМ.РФ опубликовал рейтинг городов по количеству открытых вкладов в 2023 году. Топ возглавили Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Пенза и Воронеж. Также в список лидеров вошли Самара, Тольятти, Уфа, Краснодар, Челябинск и Ростов-на-Дону.

Фото: ДОМ.РФ

По среднему размеру вклада в 790 тысяч рублей лидерами стали Москва, Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург и Уфа. За ними расположились Тула, Красноярск и Новосибирск.

Примечательно, что большинство клиентов предпочитают размещать свои средства на депозите на один год (39 %), а также на шесть месяцев (28 %), 9 % выбирают срок три месяца и ещё 15 % предпочитают более длительный срок – три года.

Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил, что с января 2023 года интерес к вкладам в их банке возрос более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост популярности объясняется текущим состоянием рынка, возвращением людей к сберегательной модели поведения и стабилизацией процентных ставок по сберегательным продуктам. Многие также рассматривают крупные банки как надежный инструмент для увеличения своих сбережений. Важно отметить, что большинство клиентов предпочитает диверсифицировать свои инвестиции, комбинируя классические срочные вклады с накопительными счетами, которые позволяют пополнять и снимать средства без ограничений.

Самым востребованным продуктом в Банке ДОМ.РФ оказался вклад-конструктор «Мой дом», предоставляющий возможность самостоятельно выбирать наиболее подходящие условия в зависимости от потребностей и подходов к размещению депозита. Средний возраст вкладчиков составил 53 года. В прошлом году средний возраст составлял 59 лет. Более 95 % клиентов предпочитают размещать депозиты в рублях, однако заметно вырос интерес к размещению в юанях, который увеличился в 3,5 раза к июлю 2022 года.

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