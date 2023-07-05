Утверждение зоны охраны, регионального звания и знака губернатора согласовали депутаты

16:13, 05 июля 2023, ПАИ

Парламентский комитет по законодательству и местному самоуправлению накануне июльской сессии под председательством Алексея Севастьянова рассмотрел повестку из 18 вопросов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Заседание началось с рассмотрения кандидатур на должность мировых судей двух судебных участков в Пскове и участка в границах административно-территориального образования «город Остров и Островский район». Представленные персоналии будут внесены в бюллетень для тайного голосования на сессии.

Следующий законопроект, который, как пояснила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова, был подготовлен по результатам «своеобразной ревизии законодательства в сфере местного самоуправления», вносит изменения в четыре действующих закона и отменяет два нормативных правовых акта. Основные изменения связаны с возникновением муниципальных округов – дополнительные нормы определяют порядок и способ избрания главы муниципального округа, а также устанавливают гарантии главам районов, не отработавшим полный срок полномочий в связи с преобразованием. Члены комитета поддержали законопроект.

Инициатива об учреждении в регионе звания заслуженного работника лесного хозяйства также получила одобрение комитета. Этой региональной наградой предлагается отмечать специалистов, внёсших личный вклад в развитие отрасли, подготовку кадров, рациональное использование и восстановление лесов. В качестве уточняющего вопроса заместитель председателя парламентского комитета Олег Савельев поинтересовался у разработчиков, будет ли работникам лесного хозяйства вместе с присвоением звания вручаться нагрудный знак. По словам руководителя комитета по природным ресурсам и экологии Виктора Мусатова, такой знак сейчас проходит согласование в областном геральдическом совете. Члены комитета рекомендовали принять проект закона в двух чтениях.

С докладом-презентацией о границах объединённой зоны охраны пяти объектов культурного наследия в посёлке Велье Пушкиногорского района выступил первый заместитель руководителя профильного исполнительного органа Антон Заруцкий. Речь идёт о комплексе купеческих дворов XVII–XIX веков, имеющих федеральный статус, и региональных памятниках: усадьбах Болталовых, Крестовских, Машневых и Воздвиженской церкви.

«Все объекты отличаются локализацией в пределах одного населённого пункта и располагаются на двух улицах, в связи с чем принято решение об установлении объединённой охранной зоны. Федеральное законодательство это позволяет», - аргументировал концепцию общей охранной зоны специалист.

Антон Заруцкий подробно рассказал о предлагаемых требованиях к градостроительным регламентам, включая высотные ограничения, а также пояснил, что в охранную зону попадёт не вся береговая часть озера, а только та её часть, которая влияет на визуальное восприятие объектов культурного наследия. Документы без замечаний были согласованы главой Пушкиногорского района и главой сельского поселения Велье.

Алексей Севастьянов обратил внимание сотрудников комитета по охране объектов культурного наследия на формат представленной в Собрание информации – презентация и описание не дают детального представления об устанавливаемых границах. В то же время, по словам депутата, именно законодательный орган после принятия постановления будет разъяснять жителям особенности ограничений и при необходимости участвовать в судебных разбирательствах. В то же время Алексей Севастьянов отметил, что поступающие на утверждение проекты зон охраны становятся более качественными, а устанавливаемые ограничения логичнее. Члены комитета единогласно согласовали проект постановления.

Кроме того, депутаты поддержали проект постановления об утверждении должностного знака губернатора Псковской области, инициативу о праве участников СВО на бесплатную юридическую помощь и отчёты об исполнении прошлогоднего областного бюджета и реализации региональных госпрограмм.