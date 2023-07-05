Гарантийный ремонт дорог идёт на нескольких улицах Пскова

17:23, 05 июля 2023, ПАИ

Гарантийный ремонт идёт на нескольких улицах Пскова: Киселёва, Пароменской, Петровской, Инженерной, Индустриальной, Фабрициуса, Гражданской, Железнодорожной. Объекты отремонтированы в 2019-2020 годах, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

В ходе ремонтных работ на улицах устраняют дефекты картами: вырубают участки, укладывают асфальт и укатывают.

«Поскольку подрядчик передвигается с объекта на объект в разных частях города, в первый день работ было выполнено только фрезерование. Для безопасного проезда автомобилей вырубки были подсыпаны фрезерованным материалом. Бдительные псковичи даже забеспокоились, что на этом ямочный ремонт завершен. Спешу вас заверить, что нет! Сегодня идет укладка асфальта, а завтра будет уборка мусора», – рассказал Борис Елкин.