Ростелеком готов пустить на базовую станцию в Куньинском районе компанию МТС

17:02, 05 июля 2023, ПАИ

Ростелеком готов пустить на свою базовую станцию в Куньинском районе компанию МТС – это будет первый прецедент в России. О создании пилотной станции удалось договориться при участии Минцифры РФ, сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов, отвечая на вопрос депутата Олега Савельева о возможности обеспечения мобильной связью нескольких куньинских деревень. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В начале года в Каськово начала работу вышка сотовой связи Теле 2 – дочерней компании Ростелекома. Жители обратились к региональной власти с просьбой обеспечить технические условия и для размещения станции МТС.

«Это будет предоставление шаринговых услуг. В стране это первый прецедент, поэтому сейчас при участии Минцифры проходит достаточно длительный процесс юридического согласования. Обещали, что к концу сентября первая пилотная базовая станция начнёт работу», – рассказал Виталий Рахманов и сообщил, что правительство области постоянно находится на связи со всеми участниками этого процесса.