Детскую музыкальную школу № 4 ремонтируют в Пскове

19:16, 05 июля 2023, ПАИ

Детскую музыкальную школу №4 на улице Советской, 85 ремонтируют в Пскове, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Идет ремонт кровли и фасада. В планах также заменить входную дверь и отремонтировать вестибюли.

«Каждый год мы выделяем средства на развитие наших учреждений культуры. В прошлом году купили для ДМШ №4 новые инструменты. В этом году поставили видеонаблюдение», - отметил глава города.

Ремонт стал возможен благодаря субсидии из областного бюджета, а в дальнейшем планируется обустройство небольшого концертного зала.