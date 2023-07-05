Партию мёда для участников СВО передал Свято-Успенский Святогорский монастырь

19:53, 05 июля 2023, ПАИ

Жители Пушкиногорского района на протяжении нескольких месяцев собирают посылки для бойцов, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила газета «Пушкинский край».

Сегодня в пункт сбора гуманитарной помощи - городское поселение «Пушкиногорье» братией Свято-Успенского Святогорского монастыря была передана большая партия меда. Святогорский монастырь регулярно собирает посылки для участников СВО.