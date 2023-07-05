Мария Львова-Белова пообщалась с женами участников СВО из Псковской области

20:25, 05 июля 2023, ПАИ

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сегодня работает в Псковской области, передает корреспондент ПАИ.

В частности, она приняла участие в совещании в правительстве области, посетила офис регионального отделения Фонда «Защитники Отечества» и встретилась с женами псковских ребят, исполняющих свой долг в зоне СВО.

«Я сама жена священника, он регулярно посещает Донбасс, поддерживает военнослужащих. Я была там 8 раз, знаю, о чем говорю, понимаю, насколько вашим мужьям там сложно. Очень хочется, чтобы вы, которые отдали самое дорогое, что у вас есть, своей стране, ни в чем не нуждались и чтобы у вас все было хорошо», - сказала Мария Львова-Белова в ходе встречи с женами участников СВО.