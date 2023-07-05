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Политика

Распределительные центры Ozon не распространят менингококковую инфекцию

Заразиться менингококковой инфекцией через посылки из распределительных центров Ozon нельзя, заявили в Роспотребнадзоре, передает корреспондент Российской газеты.

В ведомстве подчеркнули, что возбудитель инфекции - Neisseria meningitides - не отличается стойкостью. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, он может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время.

Ранее о вспышке менингококковой инфекции сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Отмечается, что заболели семь работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора проводят там полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Обрабатываются все поверхности, которые могли подвергнуться контакту с заболевшими. Проводится обеззараживание воздуха.

В компании Ozon пояснили, что все заболевшие на складе в Свердловской области – сотрудники подрядных организаций, они находятся под наблюдением врачей и уже получают необходимую помощь. Чтобы исключить распространение инфекции, проводится вакцинация работников. Привито уже более 100 человек.

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