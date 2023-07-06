В России планируют создать двухэтажную «Ласточку»

08:10, 06 июля 2023, ПАИ

После сборки нового российского электропоезда «Ласточка» РЖД планируют разработать двухэтажную версию поезда с сидячими местами и купе. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

Разработка двухэтажной «Ласточки» обсуждалась еще несколько лет назад, когда партнером российского завода «Уральские локомотивы» в этом проекте был немецкий концерн Siemens. Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в РФ, включая выход из СП. «Уральские локомотивы» заявили о планах выпуска полностью российского аналога «Ласточки». Пегов предложил его называть «Ласточка 2.0».

«Если мы победим сейчас «Ласточку 1.0» и сделаем «Ласточку 2.0», то потом придем, конечно же, опять к логике изготовления этого поезда в два этажа», – сказал Пегов.

Он напомнил, что тогда двухэтажная «Ласточка» планировалась как конструктор. «То есть схема вагона, стеновые панели и все остальное разрабатывалось так, чтобы можно было оборудовать ее внутри по желанию заказчика. Например, для пригородных компаний – с сидячими местами, для дальнего следования – со спальными купе и так далее», – пояснил Пегов.

