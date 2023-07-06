Иван Купала – 2023: традиции и обряды праздника

10:14, 06 июля 2023, ПАИ

В ночь на 7 июля отмечается народный праздник восточных славян, посвящённый летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. Широко известен он как Иван Купала, но в народе можно услышать и другие его наименования: Иванов день, Ярило, Иван-травник. Ежегодные празднования организуются скорее для забавы. Однако следует помнить традиции наших предков и понимать их значение.

Иван Купала (Иванов день, Купальская ночь) – один из главных праздников календаря славянских народов, совпадающий с Рождеством Иоанна Предтечи.

Купальские обряды, совершаемые в канун праздника («ночь накануне Ивана Купалы»), составляют сложный обрядовый комплекс, включающий: сбор трав и цветов, плетение венков, украшение зеленью построек, разжигание костров, уничтожение чучела, перепрыгивание через костер или через букеты зелени, обливание водой, гадания, выслеживание ведьмы, ночные бесчинства.

Отмечать праздник начинают с 6 июля. Наши предки топили бани, в которых парились и мылись. Девушки и женщины ходили в лес, чтобы приготовить банные веники на ближайший год.

По поверьям, чтобы быть здоровым, вечером нужно было умыться росой.

Чтобы вода в колодцах была чистой, накануне праздника их чистили от ила и грязи. В некоторых селениях было принято кататься по ржи. По мнению крестьян, такой ритуал способствовал хорошему урожаю.

6 июля до захода солнца обязательной традицией считалось искупаться. На севере купались в банях, на юге – в реках и озёрах.

Купальский костёр

Ближе к закату на берегах водоёмов или на возвышенностях разжигали костры.

Вокруг костра водили хороводы, пели купальские песни, прыгали через огонь. Кто выше всех прыгнет, тому быть счастливым. Верили, что прыжки через купальский костёр помогут очиститься от порчи и сглаза, а также защитят от нападения русалок.

Было принято выбирать «суженого» и, взявшись с ним за руки, прыгать через костёр. Если во время прыжка руки останутся вместе, то свадьба не за горами. Хорошей приметой считали, если вслед паре полетят искры от костра.

В некоторых местах помимо костров жгли колёса или смоляные бочки – символы солнцеворота. Их скатывали с горы или носили на шестах.

Девушки дарили понравившимся парням свой венок, который считался символом девичества.

Купание на Ивана Купалу

Обязательным обычаем праздника является массовое купание в водоемах. Считалось, что на Ивана Купалу из рек выходит вся нечисть, поэтому купаться без опасений можно было до Ильина дня (2 августа). Вода в этот день наделялась целебными свойствами. Именно поэтому довольно часто её набирали и использовали для проведения различных обрядов.

По народным поверьям, в день летнего солнцестояния вода может «дружить» с огнём. В честь этого жгли костры на берегу рек.

Купальский венок

Обязательным атрибутом праздника является купальский венок, который изготавливали из полевых трав и цветов до праздника. Верили, что каждое растение добавляет венку особые свойства.

Во время праздника венок чаще всего бросали в реку, сжигали в костре, забрасывали на дерево или крышу дома, относили на кладбище. Иногда венок сохраняли, чтобы в дальнейшем использовать для лечения или защиты огородов и полей от града и насекомых.

На закате девушки гадали, опуская в водоем свой венок. Загадывали желание и смотрели, потонет их венок или поплывет. В первом случае загаданному не суждено сбыться, а во втором – сбудется. Чем дальше уплывет венок, тем быстрее осуществится заветная мечта. Таким же образом гадали и на суженого. Чей венок поплывет, та девушка в ближайший год замуж выйдет. Если же венок потонет, то год в девках сидеть. В какую сторону венок поплыл, оттуда и ждать будущего супруга.

Что нельзя делать на Ивана Купалу?

Праздник выпадает на Петров пост, поэтому славяне отказывались от пищи животного происхождения и алкоголя. Раньше наши предки верили, что в Иванову ночь активизируется всякая нечисть и, прежде чем Купала её изгонит, может нанести вред людям, поэтому старались не спать. На Ивана Купалу женщины колдовали, гадали на любовь и суженого и проводили различные магические обряды. Поэтому с ранних лет славяне учили детей ни в коем случае не поднимать с земли предметы, найденные на Ивана Купалу – считалось, что находки заговорены и принесут беду. Также были запреты, которые касались только женщин, – до Ивана Купалы им нельзя было есть ягоды, иначе их дети могли погибнуть.

Кроме того, на Ивана Купалу нельзя отдавать, продавать или одалживать имущество, чтобы не привлечь в жизнь бедность и нужду, запрещалось поднимать находки с земли, так как они могут быть заговорёнными, нельзя разгребать ногой угли в костре – это плохая примета, которая предвещает ссоры в семье, а также нельзя резать скотину в праздничный день.