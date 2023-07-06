Подавляющее большинство псковичей знает, что делать в случае пожара на работе – опрос

13:05, 06 июля 2023, ПАИ

Шесть из десяти псковичей регулярно принимают участие в учебных пожарных тревогах на работе. При этом о том, как действовать в случае пожара, осведомлены 94 %. Об этом следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Большинство работающих псковичей (94 %) знает, как вести себя в случае пожара на рабочем месте. 46 % владеет только теоретическими знаниями, а каждый второй (48 %) — отработанными на практике навыками. И только 7 % признаются, что не знают, что делать, если в рабочем помещении начнется пожар.

Отмечается, что осведомленность о правильном поведении в случае пожара растет с увеличением возраста и уровня доходов респондентов.



Кроме того, 87 % опрошенных знают, где находятся огнетушители. О пожарной сигнализации и схемах эвакуации рассказали 80 %. Каждый шестой знает, где хранятся средства индивидуальной защиты органов дыхания (в большинстве случаев их закупка работодателями является добровольной).



О проведении учебных тревог по пожарной безопасности на работе сообщили 60 % псковичей.