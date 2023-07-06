Архитектурную подсветку обустроили в подклетах подворья Елеазаровского монастыря

13:04, 06 июля 2023, ПАИ

Завершена реставрация подклетов (нижних нежилых этажей) в Палате на подворье Елеазаровского монастыря, сообщается в телеграм-канале «АНО Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Помимо этого, реставраторы установили подсветку на нижние этажи.

«Ремонтно-реставрационные работы проводятся с приспособлением здания для современного использования. Решены задачи проекта реставрации: сохранение подлинных элементов памятника, адаптация его для современных нужд подворья», — написали в телеграм-канале.

За время реставрации была проведена консервация, направленная на сохранение аутентичных конструкций каменного объема, ремонт позднего рубленого объема с локальной стилизацией элементов декора и типов отделки на конец XIX – начало XX века и ремонт поздних пристроек.

«Палаты на подворье Елеазаровского монастыря являются уникальным образцом гражданской постройки, включающей в себя архитектурно-конструктивные элементы церковной архитектуры», — добавили реставраторы.