Около 70 километров прибрежных зон в Псковской области очистили от мусора

11:54, 06 июля 2023, ПАИ

Мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России» продолжаются в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В экологических субботниках приняли участие более 1,6 тысячи человек практически из всех районов области. Сотрудники администраций муниципальных образований совместно с представителями образовательных учреждений, организаций и волонтёрами очистили от мусора около 70 километров берегов рек и озёр.

Акция проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».