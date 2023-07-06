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Общество

Около 70 километров прибрежных зон в Псковской области очистили от мусора

Мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России» продолжаются в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В экологических субботниках приняли участие более 1,6 тысячи человек практически из всех районов области. Сотрудники администраций муниципальных образований совместно с представителями образовательных учреждений, организаций и волонтёрами очистили от мусора около 70 километров берегов рек и озёр.

Акция проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

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