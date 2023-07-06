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Экономика

На 102,4% была исполнена в 2022 году доходная часть областного бюджета

На 102,4% была исполнена в 2022 году доходная часть бюджета Псковской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковского областного Собрания депутатов.

При изначально утверждённых годовых назначениях 47 млрд 882 млн 418 тысяч рублей в региональную казну поступило 55 млрд 104 млн 488,6 тысячи рублей. Сверх утвержденного объёма из федерального бюджета регион получил более 1,167 млрд рублей.

Для сравнения: доходы 2021 года – 49 млрд 526 млн 824,4 тысячи рублей и 101% исполнения.

План поступления налоговых и неналоговых доходов исполнен на 101,8%.

Общая сумма расходов – 57 млрд 69 млн 725 тысяч рублей при исполнении в 96,6%. На реализацию госпрограмм пришлось 94,1% этой суммы. Самый большой удельный вес в структуре расходов по госпрограммам занимает развитие транспортной системы региона – почти 23%, на сферу образования направили 20% расходной базы, на соцподдержку – 15%, на здравоохранение – более 12%. 

Госдолг уменьшился на 2,16 млрд рублей, составив в суммарном выражении чуть менее 19 млрд рублей. На 1 января 2023 года регион не имел коммерческих кредитов.

В конце декабря 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что стабильный рост доходов бюджета области – результат системной работы. Например, по нацпроектам в 2022 году у Псковской области беспрецедентно большой объём средств – более 13 млрд рублей. Это почти вполовину больше, чем в 2021 году.

Также глава региона подчеркивал, что в 2023 году дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности для Псковской области составит 6,7 млрд рублей. Это на 1,5 млрд (или на 30 %) больше, чем в 2022 году.

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