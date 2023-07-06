Утверждён официальный символ высшего должностного лица Псковской области

14:46, 06 июля 2023, ПАИ

Должностной знак губернатора Псковской области учреждён на июльской сессии регионального парламента – соответствующее постановление принял депутатский корпус Собрания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Официальный символ высшего должностного лица Псковской области представляет собой

выполненное из серебра многоцветное изображение герба Псковской области под серебряной короной и в обрамлении серебряной ленты. При помощи колец и двух цепочек должностной знак крепится к цепи, предназначенной для его ношения. Цепь состоит из двух параллельных цепочек, соединённых литерами «ПОТЯГНЕМЪ ЗА ОТЕЧЕСТВО», стилизованными под старославянский шрифт и покрытыми голубой эмалью. В верхней части цепочки соединены орнаментальными элементами, чередующимися с фигурами барсов.

Должностной знак как символ губернаторской власти передаёт главе региона председатель областного Собрания депутатов – эта норма закреплена в Уставе области. Право на его ношение предоставляется губернатору на период исполнения полномочий, временно исполняющему обязанности губернатора должностной знак не передаётся.

Высшее должностное лицо региона может использовать должностной знак во время торжественных и протокольных мероприятий либо в иных торжественных случаях по решению самого губернатора.

Должностной знак губернатора является собственностью региона и будет находиться на постоянном хранении в правительстве Псковской области.