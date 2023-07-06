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Общество

Свалку ликвидировали на берегу озера в Струго-Красненском районе

Свалку ликвидировали на озере Чёрное в Струго-Красненском районе. Об этом сообщается в группе «Мехуборка. Псков».

Фото: «Экопром»

Регоператор отметил, что свалку удалось ликвидировать благодаря слаженной работе вместе с администрацией населённого пункта.

Всего с озера было вывезено восемь кубометров отходов. При этом с территории Струго-Красненского района регоператор ежемесячно вывозит около пяти тысяч кубометров мусора, за 2023 год цифра возрастает до 23 тысяч кубометров.

В зону оказания услуги по вывозу ТКО входят Струги Красные, Марьинская волость, Новосельская волость. За время работы регионального оператора в деревнях Замошье, Ждани, Яблонец, Кириково, Костелево, Марьино, Ольгино, Пятчино, Сиковицы, Щир, Заполье, Маяково, селе Новоселье устаревший мешковой способ сбора заменён на современный и цивилизованный – контейнерный.

А в деревнях Яблонец, Заполье, Бровск, Заозерье была организована система регулярного вывоза отходов. Ранее отсутствие систематического вывоза отходов в этих деревнях приводило к накоплению отходов в лесах, на улицах, и близ жилых домов.

Теперь жители этих населённых пунктов имеют возможность утилизировать отходы и поддерживать чистоту и порядок в своих окрестностях. Организация вывоза отходов в деревнях Яблонец, Заполье, Бровск, Заозерье стала значимым шагом в улучшении качества жизни в этих деревнях.

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