В Опочецком районе разыскивают 35-летнего мужчину
4 июля в Опочецком районе самовольно покинул Болгатовский психоневрологический интернат обеспечиваемый Алексей Мишин, 1988 года рождения, сообщили в соцсети «ВКонтакте» в группе «МО МВД России «Опочецкий».
Мужчина является инвалидом II группы.
Приметы: рост 165 см, глаза серые, волосы тёмные короткие. Одет был в чёрную шапку, чёрные спортивные брюки с лампасами, клетчатую рубашку, чёрные короткие резиновые сапоги.
Разговаривает быстро, речь невнятная, картавит.
Имеющуюся информацию сообщайте в дежурную часть МО МВД России «Опочецкий» (8 81138) 2-17-55, (8 81138) 2-22-45.
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