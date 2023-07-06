В Опочецком районе разыскивают 35-летнего мужчину

18:30, 06 июля 2023, ПАИ

4 июля в Опочецком районе самовольно покинул Болгатовский психоневрологический интернат обеспечиваемый Алексей Мишин, 1988 года рождения, сообщили в соцсети «ВКонтакте» в группе «МО МВД России «Опочецкий».

Мужчина является инвалидом II группы.

Приметы: рост 165 см, глаза серые, волосы тёмные короткие. Одет был в чёрную шапку, чёрные спортивные брюки с лампасами, клетчатую рубашку, чёрные короткие резиновые сапоги.

Разговаривает быстро, речь невнятная, картавит.

Имеющуюся информацию сообщайте в дежурную часть МО МВД России «Опочецкий» (8 81138) 2-17-55, (8 81138) 2-22-45.