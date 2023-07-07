Дерево упало на автомобиль в Пскове

12:31, 07 июля 2023, ПАИ

Дерево упало на автомобиль, стоящий у дома на улице Конной в Пскове. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

«Упало дерево на детской площадке в районе дома на улице Конной, 30, повредило чей-то автомобиль», – написала автор публикации.

В комментариях подписчица рассказала, что данное происшествие произошло на глазах у её ребёнка. «Дочка сказала +1 фобия теперь», – поделилась псковичка.

Отметим, что вчера около Дома детского творчества в Пскове также рухнуло дерево.