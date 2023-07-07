В Пушкинских Горах на территории братского захоронения провели субботник

13:11, 07 июля 2023, ПАИ

Сотрудники Пушкиногорской центральной районной библиотеки и Пушкиногорского культурно-досугового центра приняли участие во Всероссийской акции «События немирной жизни». Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

В целях сохранения исторической памяти о военном и трудовом подвиге народа, событиях Великой Отечественной войны на центральном воинском захоронении в Пушкинских Горах прошло мероприятие, в ходе которого участники акции познакомились с историей возникновения братского захоронения. Для них провели экскурсию по Аллее Славы у захоронения, были представлены портреты земляков – Героев Советского Союза: Никандрова Васильева, Ивана Захарова, Дмитрия Тимофеева, Бориса Михайлова и кавалеров ордена Славы: Александра Петрова, Василия Кондратьева, Петра Антипова.

В конце мероприятия участники провели субботник на территории братского захоронения.