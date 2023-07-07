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Как будут отдыхать псковичи в 2024 году, рассказали в инспекции труда

Как псковичи будут отдыхать в 2024 году, рассказали ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Фото: Государственная инспекция труда в Псковской области

На заседании российской трёхсторонней комиссии было предложено перенести дни отдыха с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля, а с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля.

Выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями 6 и 7 января, будут перенесены на 31 декабря и 10 мая. Также с субботы 28 декабря выходной будет перенесён на понедельник 30 декабря. Таким образом, новогодние каникулы суммарно продлятся с 30 декабря по 8 января включительно.

В честь первомайских праздников россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая, в честь Дня Победы – с 9 по 12 мая.

На День защитника Отечества выходные продлятся с 23 по 25 февраля, в честь Международного женского дня – с 8 по 10 марта. Один выходной будет на День России, 12 июня, а в честь Дня народного единства отдых продлится два дня – 3 и 4 ноября.

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