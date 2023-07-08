Подберёзовики и морошку находят любители тихой охоты в псковском лесу
Подберёзовики и морошку находят любители тихой охоты в псковском лесу. Фотографиями своих находок они делятся в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».
Так, в Печорском районе удалось найти огромное количество лисичек, а также пару подберёзовиков.
«Дедовичи, пол пакета, много переростков», – поделился находкой другой грибник.
«Псковский район, немного прогулялись, начали появляться сыроежки и один подберёзовик», – рассказала подписчица и поделилась фотографией целого лукошка брусники.
Также в Псковском районе нашли «северный апельсин» – морошку.
А в Новоржевском районе собрали целый грибной урожай. «Все в Новоржев!» – призвали жителей Псковской области в одном из комментариев под постом.
Ранее сообщалось, что псковичи делятся фотографиями собранных грибов и ягод.
Михаил Ведерников: Укрепление института семьи, охрана материнства и детства – наши общенациональные приоритеты