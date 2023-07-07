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Общество

Дорогу к Хилово ремонтируют в Порховском районе

Подрядная организация ЗАО «Порховмелиорация» приступила к ремонту автомобильной дороги Туготино – Хилово в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

На объекте уже выполнены работы по фрезерованию изношенного дорожного покрытия.

В Великолукском районе на автомобильной дороге Мартьяново – Поречье продолжается ремонт участка с 8 по 14 км. Здесь уже выполнены работы по фрезерованию изношенного дорожного покрытия и устройству выравнивающего слоя асфальта. Также продолжается устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия и на дороге Купуй – Колюбаки – Пашниково с 5 по 7 км.

В рамках этой же адресной программы по контракту с Псковавтодором подрядная организация АО «ДЭП 275» продолжает дорожные работы в Невельском районе, где в порядок приводится участок протяжённостью 2,5 км на автодороге Опухлики – ж/д ст. Изоча. На этой неделе подрядчик завершил устройство выравнивающего слоя асфальта.

Работы проводятся в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоёв асфальтобетонного покрытия». Как отметили в комитете, в скором времени все дорожные объекты будут приведены в нормативное состояние.

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