Посвящённая петербургскому кинематографу выставка открылась в Пскове

18:11, 07 июля 2023, ПАИ

Торжественное открытие выставки петербургской художницы Татьяны Стрежбецкой «В кадре и за кадром» на площадке Псковской областной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова состоялось сегодня, 7 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Художница представила на выставке разножанровые и острохарактерные картины, портреты людей театра и кино.

Галерею этих картин она собирает уже более десяти лет. Все работы тесным образом связаны с киностудией «Ленфильм» и петербургским кино. Некоторые картины написаны прямо на съёмочной площадке, например, как картина «Режиссёр Игорь Зайцев на съёмочной площадке». В полотне виднеется дыра.

«На съёмках фильма «Бендер» были эффекты, связанные с использованием пиротехники. И в один момент часть фейерверка прилетела в картину, которую я писала. В ней осталась дыра», – рассказала художница.

Главный библиотекарь отдела литературы по культуре и искусству Яна Винидиктова поприветствовала гостью из Санкт-Петербурга.

«Рады, что принимаем совершенно особенную долгожданную выставку «В кадре и за кадром». В этом году библиотеке посчастливилось стать одной из площадок кинофестиваля «Западные ворота». И сегодня в рамках фестиваля мы проводим два взаимосвязанных события, которые раскрывают историю петербургского кинематографа», – отметила Яна Винидиктова.

«Очень сложно писать творческих личностей из кино, мир, который видим с экрана. Некоторые проекты сделаны за три часа, некоторые – за десять лет. В собрании есть графические и живописные работы», – подчеркнула автор картин.

Отметим, выставка в Псковской областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова продлится месяц.