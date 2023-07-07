Изношенные слои асфальта на дорогах продолжают восстанавливать в Псковской области

19:20, 07 июля 2023, ПАИ

Дорожные работы, проводимые по государственному заданию в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоёв асфальтобетонного покрытия», продолжаются в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

На данный момент выполнены работы по фрезерованию изношенного дорожного покрытия и устройству выравнивающего слоя асфальта на автомобильной дороге Мартьяново – Поречье в Великолукском районе. Псковавтодор проводит ремонт участка с 8 по 14 км.

Также продолжается устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия и на дороге Купуй – Колюбаки – Пашниково с 5 по 7 км.

Кроме того, в рамках программы выполняют дорожные работы в Невельском районе, где в порядок приводится участок протяженностью 2,5 км на дороге Опухлики – железнодорожная станция Изоча.

В Порховском районе ремонтируют дорогу Туготино – Хилово (км 2+476-км 3+476). На объекте уже выполнены работы по фрезерованию изношенного дорожного покрытия.

В пресс-службе отметили, что в скором времени все дорожные объекты будут приведены в нормативное состояние.