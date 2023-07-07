Пропавшего невельчанина разыскивают в Псковской области

20:19, 07 июля 2023, ПАИ

Пропавшего 47-летнего невельчанина Владимира Енакиева разыскивают в Псковской области. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд «След» Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

О его местонахождении ничего неизвестно с 17 июня.

Приметы: рост 160 см, волосы тёмно-русые, глаза карие, худощавого телосложения. Мужчина был одет в тёмную куртку и тёмные брюки, также на нём были чёрные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Владимира Енакиева, просят написать в личные сообщения группы «Поисковый отряд «След» Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте» либо в комментариях под постом.