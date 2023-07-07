Использование VR- и AR- технологий в рамках туризма обсудили на форуме в Пскове

21:11, 07 июля 2023, ПАИ

Использование VR- и AR- технологий в рамках туризма обсудили на III Межрегиональном форуме «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы форума.

На второй день работы форума прошли заседания сразу четырёх специализированных секций: «Аспекты развития внутреннего туризма в современных условиях», «Традиционные ценности как основа образовательных процессов», «Продвижение памятников истории и культуры в информационном пространстве» и круглый стол «Природно-культурные ландшафты объектов всемирного наследия и вопросы их сохранения».

Площадками для встреч специалистов разных областей сферы охраны объектов всемирного наследия стали псковские деловые и общественные локации: Центр туризма и творческих индустрий Пскова, Областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина и Псковский музей-заповедник.

Псков, имея огромный туристический потенциал, в рамках секции «Аспекты развития внутреннего туризма в современных условиях» не в первый раз собрал множество специалистов туристской сферы», – отметили организаторы.

На площадке обсудили вопросы использования VR- и АR-технологий в экскурсионных маршрутах, возможности анализа и оценки культурно-общественного каркаса городов с использованием ГИС, потенциал сохранения и развития малых исторических поселений, а также проектные идеи при разработке маршрутов культурно-познавательного туризма.

Впервые в рамках форума работает отдельная площадка, посвящённая вопросам образования «Традиционные ценности как основа образовательных процессов». С участниками поделились опытом специалисты Псковского областного центра народного творчества, ассамблеи народов Евразии, колледжа ПсковГУ и одного из ведущих педагогических ВУЗов страны – Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

Уникальным для Северо-Запада опытом организации Школы всемирного наследия, совместного со службой управления объекта всемирного наследия проекта, поделилась руководитель соцаильно-культурного центра «Троицкий» Юлия Ермолаева. «Работа секции позволила в очередной раз подчеркнуть, что традиционные ценности неоспоримы как объединяющий фактор в научно-образовательном процессе и культурно-патриотическом воспитании», – обратили внимание организаторы.

Также прошла работа круглого стола, посвящённого природно-культурным ландшафтам объектов всемирного наследия и вопросам их сохранения. Участники форума обсудили принципы развития пространства и вопросы охраны исторических городов, проблемы ландшафтно-визуального анализа на территории ОВН и их устойчивое развитие.

Итоги форума были подведены в рамках секции «Продвижение памятников истории и культуры в информационном пространстве». Участники обсудили современные методы популяризации объектов культурного наследия России, в том числе на примере Псковской области, и оценили возможность личного общения в рамках обсуждения актуальных вопросов охраны, сохранения и продвижения объектов всемирного наследия на национальном уровне.

Псков в третий раз стал центром объединения усилий регионов и выработки новых конструктивных решений для дальнейшего улучшения работы по охране памятников истории и культуры.

«Подводя итоги работы III Межрегионального форума хотелось бы напомнить, что именно в этот день, 7 июля 2019 года, десять псковских храмов были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО и получили признание ценности и уникальности на международном уровне. Знаменателен этот день и для всего православного мира: Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – один из великих христианских праздников», – заключили организаторы.

Служба управления объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Храмы Псковской архитектурной школы» выразили благодарность участникам и гостям форума за плодотворную работу, высокий отклик и большую вовлечённость, готовность и желание поделиться опытом. «Надеемся, что в дальнейшем тематика и границы форума будут расширяться», – подчеркнули они.