XI Калкинские чтения прошли в Пскове

22:47, 08 июля 2023, ПАИ

Калкинские чтения - XI научно-историческая конференция «Гражданская война на Северо-Западе и судьбы её участников» памяти журналиста, краеведа, исследователя белого движения Олега Андреевича Калкина состоялись в псковской Историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва. Об этом ПАИ сообщили в псковской городской библиотеке.

Конференция началась с возложения цветов к памятной доске дома № 11 на улице Гражданской, где жил Олег Калкин. В библиотеке в этот день также открылась выставка копий документов из личного фонда журналиста, которую представила и.о. начальника отдела информации, публикации и использования документов Государственного архива Псковской области Юлия Пантелеева.

С докладом «Рапорта и донесения Талабского полка Северо-Западной Армии» перед собравшимися выступил краевед, исследователь, член Военно-исторического клуба «Кольчуга» (г. Псков) Николай Горбачёв.

Научный руководитель проектов института «Псковгражданпроект» Владимир Васильев посвятил свой доклад «Было у отца четыре сына» братьям Лёшенковым, сыновьям опочецкого купца, каждый из которых во время Гражданской войны боролся за свою правду.

Ведущий специалист Псковского государственного объединенного историко- архитектурного и художественного музея-заповедника Михаил Кузьмин выступил с докладом про Сенную площадь Пскова.

По окончании Калкинских чтений участники конференции посетили могилу Олега Калкина в Орлецах, а также сходили на экскурсию в псковский Музей истории армии и флота.