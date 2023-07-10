День поселка отметили 8 июля в Усвятах

08:45, 10 июля 2023, ПАИ

Областной фольклорный фестиваль «Знак русского» имени Ольги Сергеевой прошёл 8 июля в деревне Церковище Усвятского района, а в Усвятах – праздничные мероприятия в рамках Дня посёлка, сообщает районная газета «Новая жизнь».

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Глава Усвятского района Дмитрий Петров подчеркнул, что День поселка – это еще один повод признаться в любви своей малой родине и главному её богатству – людям, которые трудятся на благо Усвятского края.

«Наш древний поселок богат своей историей, мы всегда гордились и будем гордиться нашим поколением ветеранов Великой Отечественной войны. Хочу отметить молодое поколение усвятичей, которое своими достижениями в спорте, культуре приносит славу нашему Усвятскому району. Слова особой благодарности нашим парням, исполняющим воинский долг в ходе специальной военной операции. Они настоящие мужчины, честь и хвала им. Дорогие земляки! С праздником! Мирного вам неба, счастья и благополучия вам и вашим семьям», – отметил он.

На празднике присутствовали гости из Белоруссии, председатель Витебской районной организации Белорусского фонда мира Ирина Тарасова и заместитель председателя Городокского райисполкома Татьяна Воронко, которые душевно поздравили усвятичей с 1002-й годовщиной со дня рождения поселка и вручили памятные подарки.