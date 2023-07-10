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Псковские юнармейцы победили в историческом этапе игры «Победа»

Команда юнармейцев из Псковской области одержала победу на историческом этапе финала Всероссийской спортивной игры «Победа» «Ратные страницы истории Отечества», сообщили ПАИ в региональном отделении движения. 

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение «Юнармии»

Как сообщается на сайте Юнармии, военно-спортивная игра «Победа» проводится в России уже более 20 лет. Она продолжает традиции легендарной «Зарницы», на которой выросло несколько поколений настоящих патриотов.

Современная военно-спортивная игра «Победа» – это комплекс просветительно-соревновательных мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. Конкурсная программа для всех этапов игры разработана и проводится совместно Министерством обороны РФ, движением «Юнармия» и КВЦ «Патриот».

Игра проводится в несколько этапов – на уровне муниципалитетов, субъектов Федерации. Это десятки тысяч детей и подростков со всех 89 регионов России. Лучшие из лучших попадают в финал. В 2015 году финал «Победы» прошел в Севастополе, в 2016 году – в Волгограде. С 2017 года финал игры проходит на территории парка «Патриот». Каждый финал – это уникальное по своему масштабу и зрелищности событие, настоящий фестиваль с конкурсами, концертам, шоу, интерактивными развлекательными площадками.

В 2023 году игра проходила с новым девизом «Победа – одна на всех!», который придумали сами финалисты. По их мнению, девиз объединяет команды и подчеркивает связь поколений между героями Великой Отечественной войны и героями спецоперации.

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